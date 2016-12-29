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Maltepe'de kamyon dehşeti!Freni patlayan kamyon 6 aracı ezdi

Maltepe'de freni patlayan bir vinç kamyonu kontrolünü kaybederek benzin istasyonuna daldı. Vinç kamyonunun 6 aracı ezdiği kazada 5 kişi yaralandı.

Maltepede kamyon dehşeti!Freni patlayan kamyon 6 aracı ezdi

29 Aralık 2016 10:07
Maltepe'de kamyon dehşeti - Tıkla İzle

Maltepe Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesinde meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında seyir halinde olan bir vinç kamyonunun freni patladı. Duramayan ve giderek hızı artan vinç kamyonunu önüne çıkan araçları parçalayarak ilerledi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği vinç kamyonu caddede bulunan bir benzin istasyonuna daldı. Dehşet saçan kamyon benzin istasyonunda araçların üzerine düşerek durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişinin ilk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda yapıldı. İlk kontrolleri yapılan yaralılar tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldı.
Olayı gören bir vatandaş, “Kamyon yukarıdan geliyordu. Freni patlamış, çok fazla yaralı var. Ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar” dedi. 

Freni patlayan kamyonu olay yerine gelen çekici yardımıyla benzin istasyonundan kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Cenk İşver
 

Etiketler: maltepe


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