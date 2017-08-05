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Maltepe'de kamyonun çukura düşme anı güvenlik kamerasında

Maltepe’de asfaltlama çalışması sırasında yolda meydana gelen çökme sonucu çalışma yapan kamyonun oluşan çukura düştüğü o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepede kamyonun çukura düşme anı güvenlik kamerasında

05 Ağustos 2017 11:30
Maltepe'de kamyonun çukura düşme anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Olay, Maltepe'de Bağdat Caddesi üzerinde saat 05.00 sıralarında gerçekleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin Küçükyalı mevkiinde yol üzerinde oluşan çukurları kapatmak için başlattığı çalışma sırasında çökme meydana geldi. Çalışma yapan asfalt kamyonunun çökmenin etkisiyle oluşan çukurun içine düşmesi ise bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çukura düşen kamyonun yanından saniyeler önce geçen bir araç ise kıl payı kurtuluyor. Çökmeyi gören bir görevlinin ise korkuyla geri çekildiği görülüyor.

Metin Başar 

 

Etiketler: maltepe


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