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Maltepe’de market soygunu

Maltepe’de maskeli ve silahlı bir şahıs, girdiği marketteki çalışanları tehdit ederek kasadaki parayı alıp kayıplara karıştı.

Maltepede market soygunu

05 Eylül 2018 22:35

Olay, saat 21.00 sıralarında Maltepe Esatpaşa Mahallesi Penguen Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzü maskeli ve elinde silah olan bir kişi markete geldi. Markete gelen kişi içerdekileri tehdit ederek kasadaki paraları istedi. Kasadaki paraları alan kişi hızla olay yerinden kaçtı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan marketin daha önceden de soyulduğu öğrenildi.

İsmail Bulut
 

 

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