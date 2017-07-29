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Maltepe'de müzisyenler pazarda konser verdi

Maltepe Belediyesinin başlattığı 'Sokağın Ritmi' projesiyle Maltepeli müzisyenler ilçede kurulan pazarlarda mini konserler vermeye başladı. Müzik eşliğinde alışveriş yapılan pazarlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Maltepede müzisyenler pazarda konser verdi

29 Temmuz 2017 11:10

Maltepeli müzisyenler Maltepe Belediyesi tarafından başlatılan 'Sokağın Ritmi' projesiyle halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar ile pazarlarda seyyar sokak konserleri vermeye başladı. Maltepelilerin ilgisini çeken uygulama ilk olarak Maltepe’nin Küçükyalı ve Girne Mahallelerindeki halk pazarında yapıldı. Alışveriş yapmak amacıyla pazara gelen vatandaşlar bir anda karşılarında müzik çalan grupları görünce neye uğradığına şaşırdı. Kısa sürede şaşkınlığı üzerinden atan vatandaşlar kendilerini müziğin ritmine bırakarak alışveriş yaptı.

Belediye tarafından başlatılan uygulamadan hem pazarcılar hem de vatandaşlar memnun kaldı. Pazarcılar müziğin pazara olan ilgiyi artıracağını düşünürken vatandaşlar ise alışveriş yaparken çalınan müziğin eğlenceli olduğunu söyledi. Bazı vatandaşlar müzik çalan grupları cep telefonuyla görüntülerken bazı vatandaşlar ile pazarcılar da müzik eşliğinde oyun oynayarak horon tepti.

Küçükyalı Pazarı’nda esnaflık yapan pazarcı Musa Günebakan, "Pazar için ideal bir neşe. Bunu biz istiyoruz. Bu neşe milleti pazara getiriyor. Pazarın da böylece yoğunluğu artıyor" dedi. Uygulamanın keyifli olduğunu söyleyen Esra Aydın, "Keyifli bir etkinlik. Kalabalıkta biraz zor olsa da güzel bir etkinlik olmuş" diye konuştu. 

Mustafa Bakırhan


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