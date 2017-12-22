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Maltepe’de otomobil iş yerine daldı: 2 yaralı

Maltepe’de sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardından da cadde üzerindeki bir iş yerine daldı. Otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Maltepede otomobil iş yerine daldı: 2 yaralı

22 Aralık 2017 18:43
Maltepe’de otomobil iş yerine daldı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 18.00 sıralarında Maltepe Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PD 1022 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki araçlara çarptı, ardında cadde üzerinde bulunan bir işyerine daldı. İşyerinde çalışan elemanlar son anda aracı fark ederek kaçmaya çalıştı. Otomobilde bulunan 2 kişinin yaralandığı kazada, facianın eşiğinden dönüldü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Cenk İşver

Etiketler: kaza, maltepe

 

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