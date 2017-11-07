Maltepe’de şüpheli paket paniği

Maltepe Gülsuyu Mahallesi Ümit Kaftanoğlu caddesi üzerinde bir işyerinin duvarına asılan pankartın altına bırakılan şüpheli paket paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği alarak durumu bomba imha uzmanına bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha ekipleri, özel kıyafetini giyerek, şüpheli paketi fünye ile patlattı. Yapılan incelemelerde paketin boş olduğu anlaşıldı.

Paketin boş olduğunun anlaşılmasının ardından sokak araç ve yaya trafiğine açıldı.

Cenk İşver