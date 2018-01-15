Maltepe’de uyuşturucuyla mücadelede yeni uygulama

İlçe kaymakamı küçük yaşlarda uyuşturucu kullanımının önüne geçmek için ilçede bulunan tüm okullardaki 3 bin 376 öğretmene mektup yazarak yapılması gerekenleri anlattı. Kaymakam Dallı, mektubunda öğretmenlere, ‘Öğrencileri yakından gözlemleyip takip edin’, velilere “benim çocuğum yapmaz” dememelerini tavsiye edin’ dedi.

Türkiye’de uyuşturucu kullanımının çok küçük yaşlara kadar inmesi ve uyuşturucu maddelerine rahatlıkla ulaşılması nedeniyle çocukları uzak tutmak için devlet tarafından seferberlik başlatıldı. Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı da bu mücadelede yeni bir adım attı. İlçedeki okul müdürü ve öğretmen olarak görev yapan toplam 3 bin 376 eğitimciye, uyuşturucuyla mücadeleyle alakalı bir mektup yazdı. Dallı mektubunda bağımlılık; merak, arkadaş etkisi, farklı görünme ve beğenilme arzusu, eğlence arayışı, kişisel sorunlarla başa çıkamama ve bir gruba ait olma ihtiyacı gibi sebeplerle, ergenlik döneminde daha fazla olduğundan dolayı, uyuşturucu satıcılarının hedefinde öncelikle çocuklar ve gençler bulunduğunu ifade etti. ‘Bu yüzden, bağımlılıkla mücadele edilirken, eğitim kurumlarında alınacak tedbirler ve yapılacak müdahaleler hayati önemi haizdir’ diyen Dallı, bu noktada öğretmenlerden dikkat ve destek istedi.

Öte yandan Dallı, öğretmenlerden bağımlılık ve uyuşturucu konusunda her türlü bilgi ve desteği alabilmeleri için Maltepe İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Maltepe Bağımlılık Danışma Birimi’ne ulaşmalarını istedi.