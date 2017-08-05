Maltepe’de yol çalışması sırasında çökme meydana geldi

Olay, Maltepe Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saat 05.00 sıralarında Küçükyalı mevkiinde yol üzerinde oluşan çukurları kapatmak için çalışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğüne bağlı asfalt kamyonu çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucunda asfalt kamyonu açılan çukurun içine düştü. Bunun üzerine kamyon sürücüsü yetkililerden yardım istedi. Olay yerine vinç sevk edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından çukura düşen kamyon vinç yardımıyla çıkartıldı.

Meydana gelen olay nedeniyle yol trafiğe kısmen kapatıldı. Ekipler çukurun oluştuğu bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Metin Başar



