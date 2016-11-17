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Maltepe’deki bombalı saldırı soruşturmasında sıcak gelişme

Maltepe’de babasının iş yerine bombalı paket götürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlının, "Çocukluğunda yaşadıklarıyla alakalı" olarak saldırıyı düzenlediğini söylediği öğrenildi.

Maltepedeki bombalı saldırı soruşturmasında sıcak gelişme

17 Kasım 2016 22:11

Maltepe’de bir iş yerinde meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin soruşturma sürüyor. Babasının ağır şekilde yaralanmasına yol açan bombalı paketi dükkana getirdiği öne sürülen suçunu itiraf ettiği öğrenildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunda ilk etapta hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen zanlı A.C.K.’nın olay yerine gelen taksilerdeki parmak izinin ortaya çıkmasının ardından ilk ifadesini verdiği öğrenildi. Yaşanan saldırı ile ilgili yazılı ifade vermek istemeyen A.C.K.’nın olay gününe ait güvenlik kamera görüntüleri izlettirildi. Patlayıcıyı kendisinin hazırladığını ve saldırıyı gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenilen zanlının saldırıyı gerçekleştirme sebebinin ise ‘Çocukluğunda yaşadıklarıyla alakalı’ olduğunu söylediği belirtildi.

Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri izlettirilen zanlının Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusuna devam ediliyor.

Etiketler: Maltepe’deki bombalı saldırı


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