Özellikle Boğaziçi Mahallesi esnafının öncülük ettiği ve ‘Halep Üşüyor’ yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 3500 battaniye Suriyeli mazlumlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, meclis üyeleri ve vatandaşların katılımıyla uğurlanan yardım tırı soğuk kış günlerinde mazlumlara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Yardım tırının uğurlanması öncesinde bir konuşma yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Müminler aynı bedenin uzvu gibidir. Bir organ rahatsızsa tüm vücut rahatsız olur. İnşallah bu mazlum coğrafyada savaşlar son bulur. Bu zulümlerin son bulması için Müslümanlar bir ve birlik olmalı, uyanık olmalı” dedi.

13 yaşında Suriyeli Ahmet Akkan tercümanlık yapacak

1,5 senedir ailesi ile birlikte Türkiye’ye yaşayan Ahmet Akkan yardım tırının tercümanlığını yapacak. 13 yaşında olan Ahmet Akkan Boğaziçi Mahallesi sakinlerinin mesajlarını Suriyeli akrabalarına ilk ağızdan iletecek.

Kardeşlerimiz için bir şeyler yapmalıyız

Yardım kampanyasını organize eden Boğaziçi Mahallesi esnaflarından tekstilci Tamer Yiğit de, “Orada yaşan zulme sessiz kalamazdık. En azından tarafımız belli etmek için bir şeyler yapmak zorundaydık” dedi. Kampanyaya öncülük eden bir diğer mahalle esnafı olan Ethem Ünlü’de, “Bütün Müslümanlar kardeştir ve bizler de kardeşlerimiz için bir şeyler yapmalıydık” dedi.