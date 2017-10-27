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Mamut 2018 başvuruları başladı

2018 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecek 6’ncı Mamut Art Project’e başvurular başladı.

Mamut 2018 başvuruları başladı

27 Ekim 2017 09:29

Akkök Holding sponsorluğunda 4’üncü kez gerçekleşecek ve 26-29 Nisan 2018 tarihlerinde düzenlenecek 6’ncı Mamut Art Project’e başvurular başladı. Başvuruların 6 Aralık’ta sona ereceği Mamut Art Project’in 2018 jürisi yine alanında tanınmış ve usta isimlerden oluşuyor. Güncel sanatın önde gelen isimlerinden Ayşe Erkmen, koleksiyoner Ayşe Umur, eleştirmen ve yazar Evrim Altuğ, Galeri Nev’in kurucusu Haldun Dostoğlu ve küratör Selen Ansen’den oluşan jüri, yılın keşif sanatçılarını ve projelerini seçecek.
Mamut Art Project’in geçen yıl büyük ilgi gören ve Seyhan Musaoğlu ile Simge Burhanoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan Mamut Performans programı bu yıl da yeniliklerle devam edecek ve başvuruları Kasım ayında başlayacak.

Mamut keşfediyor
Güncel sanatta yılın umut vadeden sanatçıları için benzersiz bir keşif alanı olmayı başaran Mamut Art Project, sanat kariyerinin başında olan bağımsız yeteneklerin çalışmalarını koleksiyonerler, küratörler, galeriler, kültür-sanat kurumları ve sanatseverlerle buluşturuyor. Bu yıl 19 bin sanatsever tarafından ziyaret edilen Mamut Art Project, gelecek yıl da Akkök Holding sponsorluğunda düzenlenecek ve 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.
 

Etiketler: Mamut 2018

 

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