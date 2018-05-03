Mamut Art 15 binin üzerinde sanatseveri ağırladı

2015 yılından beri Akkök Holding sponsorluğunda, bağımsız ve genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunarken; koleksiyonerler, galeri yöneticileri ve küratörler için de bir keşif alanı oluşturan Mamut Art Project’in açılışı sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Açılışa Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Ali Dinçkök ve eşi Esra Tümen Dinçkök, Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ve esi Cenk Eyüboğlu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nilüfer Dinçkök Çiftçi, İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü katıldı.

Mamut Art Project’in kurucusu Seren Kohen; ortağı ve satış direktörü Ekin Kohen ve Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Alize Dinçkök Eyüboğlu ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta ziyaretçiler fotoğraf, enstalasyon, heykel, video, resim, baskı, yeni medya, illüstrasyon, dijital, nakış ve sokak sanatı alanlarında farklı disiplin ve türlerden eserleri ilgiyle inceledi.

Bu yıl 15 binin üzerinde ziyaretçi Mamut’taydı

Dört gün boyunca 48 sanatçının 500’ün üzerinde eserinin sergilendiği Mamut Art’ı bu yıl 15 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Mamut Art Project’in bu yılki jürisinde ise sanatçı Ayşe Erkmen, koleksiyoner Ayşe Umur, eleştirmen ve yazar Evrim Altuğ, Galeri Nev’in kurucularından Haldun Dostoğlu ve küratör Selen Ansen yer aldı.

Alternatif sanat kolektifi Krüw, bu sene Mamut Art Project’te sergilenmek üzere özel olarak bir araya getirdiği, yüzyıllardır farklı kültürlerde, coğrafyalarda anlatılan efsanelerden esinlenen serigrafi baskı seçkisi ‘Mythz’ ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi büyük ilgi gördü. Mamut Art’ın diğer ilgi gören bölümü Mamut Performansları ise bu sene Seyhan Musaoğlu ve Simge Burhanoğlu küratörlüğünde “Maddesiz?” teması altında 6 performans sundu ve bu sene ilk defa sergilenen performansların tekrar gerçekleştirme hakkı satışa sunuldu.

Mamut’ta ayrıca bu sene bir ilk olarak Mamut Çocuk Atölyeleri gerçekleştirildi. Sanatın bir 'Tavır' olduğunu ve çocuklara anlatmanın en güçlü yolunun ise aktif, renkli, eğlenceli ve aynı zamanda kolay ulaşılabilir olması gerektiğini düşünen Atölye5 ekibi çocuklar için Mamut’a özel bir mekân tasarladı. Çocuklar süreç ve deneyim odaklı oluşturulan bu alanda sanatla iç içe oldukları iki gün geçirdi.

