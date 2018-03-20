Mamut Art Project 6'ncı yılında 50 sanatçı ağırlıyor

Bağımsız ve genç sanatçıların eserlerinin sergilendiği ulaşılabilir sanat etkinliği Mamut Art Project’e katılacak sanatçılar belirlendi. Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut’ta bu yıl bin başvuru arasından seçilen 50 sanatçının eserleri sergilenecek. Her yıl yeni sanatçıların üretimleriyle gelişen ve bu sene altıncısı düzenlenen Mamut Art Project, 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl 20 bin kişi tarafından ziyaret edilen Mamut’un bu yıl ki jürisi, sanatçı Ayşe Erkmen, koleksiyoner Ayşe Umur, eleştirmen ve yazar Evrim Altuğ, Galeri Nev’in kurucularından Haldun Dostoğlu ve küratör Selen Ansen’den oluşuyor. Jüri tarafından seçilen eserler arasında fotoğraf, enstalasyon, heykel, video, resim, baskı, yeni medya, illüstrasyon, dijital, nakış ve sokak sanatı alanları yer alıyor. Seçilen işler, sanatçılara sunulan kişisel alanlarda sergilenecek.