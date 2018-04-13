Mamut Art Project Krüw seçkisi ve sanat performanslarıyla geliyor

Bağımsız ve genç sanatçıların eserlerinin sergilendiği ulaşılabilir sanat etkinliği Mamut Art Project’te bu yıl 50 genç sanatçının 400 eserinin yanı sıra yıl alternatif sanat kolektifi Krüw’ün özel serigrafi seçkisi ‘Mythz’ ile Seyhan Musaoğlu ve Simge Burhanoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan Mamut Performansları yer alacak. Akkök Holding sponsorluğunda gerçekleşecek olan Mamut Art Project, 26-29 Nisan 2018 tarihleri arasında KüçükÇiftlik Park’ta sanatseverlerle buluşacak.

Mamut Performansları 2018: Maddesiz

Yapılan açıklamaya göre Seyhan Musaoğlu ve Simge Burhanoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan Mamut Performansları’nın bu seneki teması ise ‘Maddesiz?’ olarak belirlendi. Gelen başvurular arasından seçilen 6 performansın sunulacağı bu edisyonda ilk defa, sergilenen performansları tekrar gerçekleştirme hakkı da satışa sunulacak.

Krüw’dan Mamut’a özel serigrafi baskı seçkisi: Myhtz

Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören alternatif sanat kolektifi Krüw, bu edisyonda sergilenmek üzere özel olarak bir araya getirdiği serigrafi baskı seçkisi ‘Mythz’ ile Mamut Art Project’te yer alacak. Yüzyıllardır farklı kültürlerde, coğrafyalarda anlatılan efsanelerden esinlenen serigrafi seçkisi Krüw sanatçıları, Bertan Berkol, Burak Beceren Burak Şentürk, Bülent Gültek, Can Dağlı, Can Gürgül, Cins, Derin Çiler, Elif Cincinus, Elif Varol Ergen, Ham, Kaan Bağcı, Kaan Bilaloğlu, Moklich, Murat Kalkavan, Selin Çınar, Yavuz Öztürk ve Zez Eah imzasını taşıyor.

Mamut Çocuk Atölyeleri

Mamut’ta bu sene bir ilk olarak Mamut Çocuk Atölyeleri gerçekleştirilecek. Sanatın bir ‘Tavır’ olduğunu ve çocuklara anlatmanın en güçlü yolunun ise aktif, renkli, eğlenceli ve aynı zamanda kolay ulaşılabilir olması gerektiğini düşünen Atölye 5 ekibi çocuklar için Mamut’a özel bir mekan tasarladı. Çocuklar süreç ve deneyim odaklı oluşturulan bu alanda iki gün boyunca sanatla iç içe olacak.

Mekan sponsorluğunu Küçükçiftlik Park’ın üstlendiği Mamut Art Project, altıncı yılında sanatı ulaşılabilir kılmak için yoluna kaldığı yerden devam ediyor.