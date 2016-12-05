Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Şüheda Caddesi üzerindeki Osman Göl’e ait Göller Manavına gelen kimliği belirsiz bir kişi, manav tezgahında örtü altındaki kavunlardan alarak kayıplara karıştı. Olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Manav sahibi Göl “Eğer maddi imkanı olup da, gelip bizden kavun isteseydi, 1 kavun verip 'helal hoş olsun' derdim. Ancak, gece karanlığında gelip tezgahtan kavunların alınmasına ise ben helal hoş olsun demiyorum” dedi.

Behzat Akcan