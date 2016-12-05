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Manavdaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir manavda gerçekleşen hırsızlık, saniye saniye iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavdaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında

05 Aralık 2016 18:34
Manavdaki hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerinde, Kurtuluş Mahallesi Şüheda Caddesi üzerindeki Osman Göl’e ait Göller Manavına gelen kimliği belirsiz bir kişi, manav tezgahında örtü altındaki kavunlardan alarak kayıplara karıştı. Olay ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Manav sahibi Göl “Eğer maddi imkanı olup da, gelip bizden kavun isteseydi, 1 kavun verip 'helal hoş olsun' derdim. Ancak, gece karanlığında gelip tezgahtan kavunların alınmasına ise ben helal hoş olsun demiyorum” dedi.

Behzat Akcan

Etiketler: güvenlik kamerası, manav hırsızlığı, manisa


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