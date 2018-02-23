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Manavgat Belediye Başkanı Sözen beraat etti

Antalya’nın Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 2011 yılında ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gerçekleştirilen ’Kasırga’ davasında 16 ay tutuklu kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmasına devam edilen davadan beraat etti.

Manavgat Belediye Başkanı Sözen beraat etti

23 Şubat 2018 18:54

Antalya merkezli olarak İzmir’in de aralarında bulunduğu dört kentte belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla gerçekleştirilen ’Kasırga’ operasyonu kapsamında Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökçe’nin de bulunduğu 36’sı tutuklu 105 kişinin yargılandığı davada 16 ay tutuklu kaldıktan sonra 29 Eylül 2011 tarihinde tahliye edilerek tutuksuz yargılanmaya devam Sözen, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen karar duruşmasında beraat etti. Başkan Sözen ile birlikte yargılanan belediye çalışanları Ahmet Arı, Hatice Sözen ve Yusuf Tümbül de beraat ederken, ’Kasırga’ operasyonu ile ilgili davada Manavgat Belediyesi tamamen aklanmış oldu.

Dava sonrası Sözen, “Geç kalmış da olsa, adalet her zaman doğrudan yana oluyor ve er geç tecelli ediyor. Şahsım ve belediye personelimiz, üzerimize atılan isnatsız suçtan dolayı 8 yıldır yargılandığımız davadan, bugün itibarıyla beraat etmiş bulunmaktayız. Her ne kadar zorlu bir süreç geçirmiş de olsak, bu karar, Manavgat’ımızın ve şahsımızın temiz bir gurur belgesi olacaktır. Bu süre zarfında bize inanan, güvenen, yanımızda olan, hizmet etmekten her zaman onur ve gurur duyduğum Manavgat halkımıza teşekkür ediyorum. Allah bir daha namusuyla, onuruyla, gururuyla çalışan bizlere ve hiç kimseye böyle sıkıntıları yaşatmasın” dedi.

Arif Kaplan

 

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