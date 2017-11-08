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Manavgat polisinden hırsıza suçüstü

Antalya’nın Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, depo ve motosiklet hırsızını yakaladı.

Manavgat polisinden hırsıza suçüstü

08 Kasım 2017 09:33

Manavgat’ın Şelale Mahallesi'nde bulunan bir depoda hırsızlık olayı yaşandığı bilgisine ulaşan Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri, yaptıkları çalışma sonucunda F.A.’yı olay yerinde yakalandı.
F.A.'nın ikameti önünde plakası bulunmayan motosikletle ilgili 24 Ekim günü kayıp müracaatı yapıldığı tespit edilirken, şüpheli hakkında "mala zarar verme, başkasına ait garajdan kablo çekmek suretiyle elektrik hırsızlığı ve motosiklet hırsızlığı" suçlarından adli işlem yapıldı.

Ayrıca, F.A. hakkında yapılan incelemede, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan arandığı ve 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. F.A, işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Mimar Sinan Mahallesi Oymapınar Caddesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının şüphelisi O.D. de Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucunda yakalandı. O.D, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine sevk edildi. 

Etiketler: hırsız, Manavgat, suçüstü yakalandı

 

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