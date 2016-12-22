Manavgat’ın yüksek kesimlerindeki bazı mahallelerin ardından Oymapınar Barajının üst kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. Son günlerde Akseki ve Gündoğmuş ilçeleri başta olmak üzere yüksek kesimlerde yağan kar nedeniyle en soğuk günlerini yaşayan Manavgat'ta, Beşkonak bölgesi, Namaras, Ahmetler ve Taşkesiği mahallelerinin ardından Oymapınar Barajının yaklaşık 2 kilometre yukarısına da 15 yıl aradan sonra kar yağdı.

Oymapınar bölgesinde kar yağdığını haber alan çok sayıda vatandaş bölgeye akın ederken kar yağışı çam ağaçlarını ve zemini kısa sürede beyaza bürüdü. Manavgatlılar, kar yağan bölgeye gelip kartopu oynayarak selfie çektirdi.

Kar yağışı bölgede şiddetini artırarak devam ediyor.

Antalya'nın Konyaaltı ve Döşemealtı ileçelerinde kar yağışı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Geyikbayırı Mahallesi’nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü Konyaaltı’nın Geyikbayırı Mahallesi, 20 santimetreye varan kar ile beyaza büründü. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri iş makineleriyle yolları açarken, Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli ekiplerde sokakta kalan köpek ve kedileri besledi.

Yeşil rengin beyaz ile yer değiştirdiği Geyikbayırı Mahallesi’nde çocuklar kadar büyüklerde kar heyecanı yaşadı. Vatandaşlar kardan adam yapıp kartopu oynadı.

Vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyaran Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ekiplerin özellikle Geyikbayırı Mahallesi ve üst kısımlarda yer yer kar kürüme çalışması yapacağını söyledi.

Döşemealtı’na kar yağdı

Antalya’nın Merkez İlçesi Döşemealtı’nda etkili olan kar yağışı, ortaya tabloyu aratmayacak görüntüler çıkardı. Döşemealtı’nda kar, özellikle Varyant’dan başlayıp Yeşilbayır, Nebiler, Yalınlı ve Yukarıkaraman Mahallelerinde etkili oldu. İlçe Merkezine ise daha çok sulu kar düştü. Gece başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı ile araçlar karla kaplanırken çam ve turunç ağaçları beyaza büründü. Antalya-Burdur ve Antalya Denizli yolunu kullanan araç sahipleri yol kenarında mola vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklar kar topu oynarken ilk kez kardan adam yapma yarışına girdiler. Okulların bahçeleri ise tam bir görsel şölene döndü

Arif Kaplan