Diğer
Kategoriler

Manavgat'ın kedileri 'ev’ lendi

Manavgat Belediyesi ve kısa adı MAYDER olan Manavgat Yaşam Derneği’nin birlikte düzenlediği“Manavgat Kedileri Ev’leniyor” etkinliği Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Manavgatın kedileri ev lendi

06 Şubat 2017 19:38

Etkinliğe Manavgat Belediye Başkan Vekili Bülent Özgüven, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, Birim Müdürleri, Manavgat Yaşam Derneği Başkanı Ezgi Bahçealtı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 

Daha önce de sosyal projelerini Manavgat Belediyesi desteği ile gerçekleştiren Manavgat Yaşam Derneği, Cumhuriyet Meydanı’nda 22 adet kedi evini boyadı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, küçük çocukların, ellerine boya fırçası alarak kedi evlerini boyaması keyifli anlara neden oldu. Etkinlik alanına gelen palyaço, minik çocuklarla beraber sandıkları boyarken, ailelerde bu anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Boyanan kedi evlerinin, duyarlı işletmecilerin işyerlerinin önüne bırakılacağı ifade edildi. 

Arif Kaplan

Etiketler: ev, kedi, Manavgat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!