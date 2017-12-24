Diğer
Kategoriler

Manavgat’ın üzerini toz bulutları kapladı

Manavgat ve çevresinde görülmeye başlayan toz bulutları etkili olurken, özellikle sahil kesimlerinde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Manavgatın üzerini toz bulutları kapladı

24 Aralık 2017 11:21
Manavgat’ın üzerini toz bulutları kapladı - Tıkla İzle

Manavgat üzerinde bir anda beliren toz bulutu vatandaşları şaşkına çevirirken, toz bulutunun neden oluştuğu merak konusu oldu. Toz bulutu Antalya-Alanya D-400 karayolunun Manavgat bölümünde etkili olurken, araç sürücüleri de durumdan etkilendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Afrika üzerinden Akdeniz’den yüksek seviyeli rüzgarın etkisiyle yaşanan toz taşınımı nedeniyle Manavgat üzerini toz bulutlarının kapladığını, bu süreçte yağış olması durumunda çamurlu yağacağını açıkladı. 

Arif Kaplan
 

Etiketler: toz bulutu

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 13°C

  • Bursa

    Bursa 9°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç