Edinilen bilgiye göre, Değirmenli Mahallesi Manavgat Barajı yakınlarında yol kenarından başladığı belirlenen ilk yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletmesi ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. 3 itfaiye, 3 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibinin müdahale ettiği yangın söndürme çalışmasına vatandaşlar da destek verdi.

Değirmenli Mahallesi'ndeki orman yangını kontrol altına alındığı sırada Yukarı Işıklar Mahallesi'nden ikinci yangın haberi geldi. Orman ekipleri söndürülen alanda soğutma çalışması yaparken Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden ikisi Yukarı Işıklar Mahallesine hareket etti. Yukarı Işıklar Mahallesi ile Çubukören mevkii arasında, otellerin çöplerini ve eski eşyalarını attığı bölgede başlayan yangın, atılan sünger yataklar ve koltuklar nedeniyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangın ormanlık alanda büyümeden kontrol altına alındı.

Vatandaşlar, Değirmenli Mahallesi'ndeki yangının 2 ayrı noktadan başladığını belirtirken, Yukarı Işıklar Mahallesi'ndeki yangının, yoldan geçen bir kişinin sigarasını söndürmeden atması ve çöplüğün tutuşması sonucu çıkmış olabileceği bildirildi.

Arif Kaplan