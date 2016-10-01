Edinilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Manavgat’ın Yukarı Pazarcı Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bulunan Hasar Okur apartmanının 2. katındaki Özlem Ataoğlu’na ait evden, içerisinde 30 bin TL değerinde altın, nakit para ile senedin bulunduğu belirtilen küçük para kasası çalındı. Arkadaşlarıyla birlikte saat dün 13.45 sıralarında evden ayrıldıklarını belirten Özlem Ataoğlu’nun oğlu Kader Can Kılcı, saat 16.00’da eve döndüklerinde kasanın yerinde olmadığını söyledi. Kasada 31 adet çeyrek altın, 6-7 bin lira dolayında nakit para ile 15 bin lira dolayında senet bulunduğunu belirten Kılcı, komşuların üzerindeki kıyafetlerden inşaat işçisi olabileceği tahmin edilen bir kişinin kucağında bir şeyle binanın arka tarafına doğru uzaklaştığını söylediklerini dile getirdi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken binaya yakın bölgelerde güvenlik kamerası araştırmasının yapıldığı, olayla ilgili çalışmanın devam ettiği bildirildi.