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Manavgat’ta 8 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 8 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma tarafından minibüste yakaladı.


23 Aralık 2016 15:05

Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakolu ekipleri, Side Otogar kavşağında gerçekleştirdikleri yol uygulamasında durdurdukları bir minibüs içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan Y.A.’nın aranmakta olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve 4 ayrı borç yükümlülüğünü yerine getirmeme, kasten yaralama, hakaret, mühür bozma ve tehdit olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı belirlenen Y.A. (44) jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.


Arif Kaplan

ANTALYA 


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