Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakolu ekipleri, Side Otogar kavşağında gerçekleştirdikleri yol uygulamasında durdurdukları bir minibüs içerisinde şüpheli hareketlerde bulunan Y.A.’nın aranmakta olduğunu belirledi. Gözaltına alınan ve 4 ayrı borç yükümlülüğünü yerine getirmeme, kasten yaralama, hakaret, mühür bozma ve tehdit olmak üzere 8 ayrı suçtan arandığı belirlenen Y.A. (44) jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevine teslim edildi.

Arif Kaplan

ANTALYA