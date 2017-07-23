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Manavgat’ta dilenci iki kadın ortalığı birbirine kattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir iş yerinde olay çıkaran ve polise de direnen kadın dilenciler güçlükle polis aracına bindirilebildi.

Manavgatta dilenci iki kadın ortalığı birbirine kattı

23 Temmuz 2017 11:33
Manavgat’ta dilenci iki kadın ortalığı birbirine kattı - Tıkla İzle

Edinilenbilgiye göre, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasına alışveriş yapma bahanesiyle gelen 2 kadın ve 1 çocuktan oluşan 3 kişi, iş yerinde olay çıkardı. İş yeri sahibi ve çalışanlarıyla tartışan dilencilerden biri tartışmanın ardından iş yerinin girişindeki kaldırıma oturarak toplanan vatandaşların şaşkın bakışları arasında tuvaletini yaptı.

Tartışma polislerin gelmesiyle iyice alevlendi. Polislere direnen ve kendisinin davacı olduğunu belirten kadın dilenci güçlükle polis aracına bindirilerek karakola götürüldü. 

Arif Kaplan

Etiketler: antalya, dilenci, Manavgat


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