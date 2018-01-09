Diğer
Kategoriler

Manavgat’ta filmleri aratmayan kovalamaca

Antalya'nın Manavgat ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, polisin anonsuyla seyir halindeki bir tır şoförü tarafından sıkıştırıldı. Hareket edemeyen otomobilin sürücüsü kelepçelenerek gözaltına alındı.

Manavgatta filmleri aratmayan kovalamaca
Manavgat’ta filmleri aratmayan kovalamaca - Foto Galeri

09 Ocak 2018 14:41
Manavgat’ta filmleri aratmayan kovalamaca - Tıkla İzle

Olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Sorgun Bulvarında motosikletlere yönelik uygulama yapılırken yüksek sesli müzik ve egzoz sesiyle çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle durdurulmak istenen Sevban Enes K. idaresindeki 07 L 1323 plakalı spor otomobilin dur ihtarına uymadığı anons edildi. Çevre yolunda trafik, asayiş ekipleri ile motorize yunus timini peşine takan otomobil, çevre yolundan gelerek Bahçelievler istikametinde yaklaşık 4-5 kilometre kaçmayı başardı. Otomobilin arkasındaki polis aracı, kaçan sürücüyü yakalamak için ilginç bir yol buldu. Çetin Emeç Caddesi'nde seyir halindeki bir tıra polis aracından anons yapan ekipler, aracı sola çekmesini söyledi. Durumu fark eden tır şoförü, direksiyonu sola kırınca yanından geçmeye çalışan otomobil tır ile refüj arasında sıkıştı. Hareket edemeyen araçtaki sürücü ise polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenen sürücü gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıs Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sürücünün ehliyetinin olmadığı, başkasına ait olduğu belirlenen aracın muayenesinin bulunmadığı belirlenirken şahıs hakkında trafik ekiplerince trafik güvenliğini tehlikeye atmak, ehliyetinin olmaması, muayenesinin olmaması ve çevreyi rahatsız etmek suçlarından toplam 4 bin 830 lira para cezası uygulandı. 

Arif Kaplan

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç