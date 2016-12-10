Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında yabancı uyruklu kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisinin alınması üzerine Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Ilıca Mahallesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenledi. K.S. ve M.S. tarafından işletilen iki ayrı apart otele gerçekleştirilen operasyonda zorla fuhuş yaptırıldıkları belirtilen 4 yabancı uyruklu kadın yakalanırken, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet Alanya ilçesinden çalınma motosiklet, 9 adet randevulaşma da kullanılan cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu kadın sınırdışı edilmek üzere Göç İdâresi Müdürlüğüne gönderildi. İşletmeciler M.S ve K.S. ile işletmecilere yabancı ülkelerden kadın temin eden yabancı uyruklu F.T. ve işletmede konaklama maksadıyla bulunduğu anlaşılan S.Y. "Fuhuş yaptırmak için yer temin etmek, fuhuşa aracılık etmek, fuhuş yaptırmak, insan ticareti, basit yaralama, hırsızlık ve güveni kötüye kullanma" suçlarından Adliyeye sevk edildi. 4 kişi tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Arif Kaplan

