Edinilen bilgiye göre Tekandız bölgesinde şahsa ait bir tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol ekipleri, kazı yapılan bölgede inceleme yaptı. Kaçak kazı yapan 4 kişi, plakasız bir ciple kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada, 1 adet kazma, sapı kırılmış balyoz kafası, 1 adet demir boru, 1 adet namlusu kısaltılmış av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede ise, öncesinde kepçe ile kazılan çukurda, 1 adet murç, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve kepçeye ait 1 pim ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan B.A, H.V, F.V. ve O.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.