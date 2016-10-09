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Manavgat'ta kaçak kazı operasyonu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Manavgatta kaçak kazı operasyonu

09 Ekim 2016 08:49

Edinilen bilgiye göre Tekandız bölgesinde şahsa ait bir tarlada kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol ekipleri, kazı yapılan bölgede inceleme yaptı. Kaçak kazı yapan 4 kişi, plakasız bir ciple kaçarken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Jandarma ekiplerinin araçta yaptığı aramada, 1 adet kazma, sapı kırılmış balyoz kafası, 1 adet demir boru, 1 adet namlusu kısaltılmış av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirdi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede ise, öncesinde kepçe ile kazılan çukurda, 1 adet murç, 2 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet balyoz ve kepçeye ait 1 pim ele geçirildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan B.A, H.V, F.V. ve O.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. 

Etiketler: kaçak kazı, Manavgat


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