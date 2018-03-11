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Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehiriçi minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki genç yaklaşık yarım saat kalp masajıyla hayata döndürülmeye çalışılmasına rağmen kurtarılamadı.

Manavgatta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

11 Mart 2018 01:26

Kaza, bugün saat 21.00 sıralarında Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi’ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Şen’in kullandığı 07 LGS 03 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Nebi Ataş’ın kullandığı 07 J 2099 plakalı şehiriçi minibüsü çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Görkem Şen (16) 30 dakikayı aşkın 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılmasına rağmen kurtarılamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Ahmet Ertu Durmuş ise ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görkem Şen’in cansız bedeni Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Minibüs sürücüsü Nebi Ataş, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.  

Arif Kaplan

Etiketler: kaza, Manavgat, motosiklet

 

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