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Manavgat'ta orman yangını

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 12 dönüm alan zarar gördü.


04 Ekim 2016 13:19

Edinilen bilgiye göre, Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Hocalar Mahallesi Güvercinlik Ağaç Deposu arkasında ormanlık alanda yangın çıktı. Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile yangın söndürme helikopterinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat ve Serik itfaiye birimleri, yangını büyümeden söndürdü.

İtfaiye servis aracıyla çarpıştı
Güvercinlik ağaç deposu arkasındaki yangına müdahaleye giden Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik birimine bağlı Muhsin Göksu'nun kullandığı 07 BUG 45 plakalı itfaiye aracı, D-400 karayoluna çıktığı sırada, Taşağıl istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Mahir Çağlar'ın kullandığı 07 C 74560 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken yol uzun süre trafiğe kapandı.
Yangında 12 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. 

Arif Kaplan

Etiketler: Manavgat, orman, yangını


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