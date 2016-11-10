Kaza, Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan H.Ö.Y’nin kullandığı 07 KG 415 plakalı otomobil, önünde gitmekte olan G.K’nin kullandığı 07 LHL 52 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucunda meydana geldi. G.K’nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle orta refüjde bulunan demir korkulukları yıktıktan sonra palmiyeye çarparak durabildi. Kazada öndeki otomobilin sürücüsü G.K yaralanırken yanında bulunan kızı şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Manavgat Devlet hastanesine kaldırılan G.K’nin kolunda kırık olduğu bildirildi. Diğer taraftan kazanın ardından alkollü olduğu iddia edilen 07 KG 415 plakalı otomobilin sürücüsü değiştirilmek istense de güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı. Kaza yerinde trafik polislerine güçlük çıkaran araç sürücüsü, getirildiği Manavgat Devlet hastanesinde de alkol muayenesi yaptırmamak için direndi. Zorla alkol muayenesi yapılan H.Ö.Y’nin aşırı derecede alkollü olduğu belirlendi.