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Manavgat’ta trafik kazası: 3 yaralı

Antalay’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Manavgatta trafik kazası: 3 yaralı

22 Ekim 2016 15:01

Kaza, D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan İsmail Nurullah İnan’ın kullandığı 07 EH 354 plakalı otomobil ile Evrenseki istikametinden Karayoluna çıkan Hasan Enhoş idaresindeki 07 JK 828 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araçta refüje çıkarak durabildi. Kazada, sürücüler Hasan Enhoş, Nurullah İnan ve otomobilde bulunan Nuri Akyüz yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerin bulunmadığı belirtildi.

Etiketler: Antalya kaza


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