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Manavgat’ta uyuşturucu operasyonu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi, sentetik uyuşturucu hap ve kenevir tozu ele geçirildi.

Manavgatta uyuşturucu operasyonu

29 Aralık 2016 12:22

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Side Karakol Komutanlığı ekipleri Side Mahallesinde ikamet eden Ö.Ç.’nin uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından Ö.Ç.’nin ikamet ettiği 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramada bin 550 gram kubar esrar, 14 adet sentetik uyuşturucu hap, 10 gram kenevir tozu, 1 adet hassas terazi ve 106 adet esrar satışında kullanıldığı değerlendirilen kilitli poşet ele geçirildi. Ö.Ç. ve birlikte yaşadığı iddia edilen C.T. ve A.I.K. isimli kadınlar jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 

Arif Kaplan

Etiketler: Manavgat, uyuşturucu operasyonu


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