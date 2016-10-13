Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan incelemelerde Büyük Şelale Mevkii Su Pompası İstasyonunda bulunan 10 tonluk klor tankının 12.10.2016 tarihinde tamamen klorla doldurulduğu, 13.10.2016 tarihi saat 06:00 civarından itibaren tankın vana birleşim yerinde oluşan 05 x 10 cm’lik çatlaktan deponun içinde bulunan 4-5 ton civarındaki klorun yere aktığı ve keson kuyusuna karıştığı tespit edilmiştir. Manavgat İlçe Hızısıhha Kurulu saat 11.00 de acil toplanmış Manavgat ilçe merkezinin ırmağın batı yakasında Su kesintisi Su şebekesinin tahliyesi, Etkilenen mahallelerde bulunan okulların tatil edilmesi, gerekli onarımların yapılması, sesli anons sistemi suyun kullanılmamasının duyurulması kararları alınmıştır. Vatandaşlar belediye tarafından etkilenen mahallelerde şebeke suyunun kullanılmaması için kısa mesajla uyarılmıştır. Yapılan ölçümlerde Manavgat ilçesinin batı yakasında 11 mahallenin etkilendiği saptanmıştır. Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) tarafından fazla klora maruz kalan 10.000 m3’lük depoda bulunan su ve şebekede borularında bulunan su tahliye edilmiştir.Saat 17:00 civarında ASAT tarafından fazla klora maruz kalan ana şebeke sistemine başka bir depodan klorsuz su verilerek yüksek klor düzeyi suda bulunması gereken seviyelere kadar seyreltilmiştir. Ayrıca çatlak oluşan klor deposunun içinde kalan klor tahliye edilmiş, depo tamamen kullanımdan kaldırılmıştır. Karın ağrısı , mide bulantısı şikayeti ile toplam 114 kişi hastanelere başvurmuş 73 hasta taburcu edilmiş 41 hasta gözlemde tedavisi devam etmektedir. Depo dolum işlemi devam etmektedir.Şebekeye su verildiği andan itibaren uç noktalardan Klor ölçümleri yapılarak suyun sağlıklı bir şekilde vatandaşlara ulaştırılması planlanmıştır, Her aşamada vatandaşlar bilgilendirilecektir" denildi.

Arif Kaplan

ANTALYA