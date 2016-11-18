Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ın Aşağı Hisar Mahallesi 4604 Sokakta bulunan kısa bir süre önce büyük bir yangın olayının yaşandığı harabe ev tekrar yandı. Mahalle sakinlerinin yıkılması için defalarca imza topladığı harabe ev, sahiplerine ulaşılamadığı ve tebligat yapılamadığı gerekçesiyle yıkılamıyor. Evsiz vatandaşların kullandığı evden dumanların yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimi yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının evin çevresinde bulunan palmiye ve sazlıklara ulaşmadan söndürülmesi mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırdı.

Arif Kaplan