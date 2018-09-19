Manchester City Lyon şifresiz canlı izle | Manchester City Lyon canlı takip kaç kaç?

Manchester City Lyon şifresiz canlı izle linki için haberimizde yer alan linkten faydalanabilirsiniz. Beklenen gün geldi ve Şampiyonlar Ligi heyecanı dün oynanan sekiz karşılaşma ile başladı. Temsicimiz Galatasaray sahasnda Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 gibi net bir skorla yenerek Devler Ligi'ne harika bir başlangıç yaparken Barcelona'da Messi'nin Hat-trick yaptığı maçta PSV Eindhoven 4-0'la geçti. FİFA Korkartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yönettiği Liverpool PSG maçında ise gülen taraf 3-2 lik skorla İngiliz ekibi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Devler Ligi'nin en büyük favorisi olarak gösterilen Manchester City sahasında Fransız temsilcisi Lyon'u ağırlayacak. Manchester City Lyon şifresiz canlı izle ve Manchester City Lyon maçı ile ilgili tüm merak ettiğiniz konulara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Manchester City Lyon saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City sahasında Fransız temsilcisi Lyon'u ağırlayacak. Mücadele saat 22:00'de başlayacak ve beIN SPORTS 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Otomendi, Laporte, Delph, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Sterling, Sane, Agüero

Lyon: Lopes, Silva, Mendy, Denayer, Marcelo, Ndombele, Tousart, Cornet, Fekir, Depay, Dembele.

Maç öncesi iki takım arasındaki istatislikler

Manchester City ve Lyon ilk kez bir resmi maçta karşılaşacak. Bu zamana kadar hiçbir Fransız takımı, City'i Avrupa kupalarında mağlup edemedi,

Manchester City art arda sekizinci kez Şampiyonlar Ligi'ne katılıyor ve bu alandaki en uzun seriye sahip İngiliz takımı konumunda.

Lyon, Şampiyonlar Ligi'ne en fazla katılan Fransız takım (15)

Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 13 maçın sadece üçünü kazanabildi (3B 7M).

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında bu akşam 4 grupta 8 karşılaşma oynandı. Devler Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray da sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Club Brugge: 0 - Borussia Dortmund: 1

Monaco: 1 - Atletico Madrid: 2

B Grubu

Barcelona: 4 - PSV Eindhoven: 0

Inter: 2 - Tottenham: 1

C Grubu

Liverpool: 3 - Paris Saint-Germain: 2

Kızılyıldız: 0 - Napoli: 0

D Grubu

Schalke 04: 1 - Porto: 1

Galatasaray: 3 - Lokomotiv Moskova: 0