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Manchester City’den şampiyonluğa 5 kala

Manchester City, Premier Lig’de geriye kalan 10 maçın 5’ini kazanması takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Manchester Cityden şampiyonluğa 5 kala

02 Mart 2018 11:07

Premier Lig’de bu sezon üst düzey performans gösteren Manchester City, lig bitmeden şampiyonluğunu ilan edebilir. Manchester ekibi, ligin bitimine kalan 10 maçın 5’ni kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek. Pep Guardiola’nın yönetiminde iyi bir oyun sergileyen mavi-beyazlılar bu performanslarını şampiyonluk ile taçlandırmak istiyor. Tarihinde sadece 4 kez Premier Lig’de şampiyon olan City bu şampiyonluklarını 1936-1937, 1967-1968, 2011-2012 ve 2013-2014 yıllarında kazanmıştı. 4 sezondur ligde mutlu sona ulaşamayan mavi-beyazlılar, bu sezon şampiyonluk hedeflerini gerçekleştirmenin peşinde. Premier Lig’de 75 puanlar lider konumda bulunan City’i, 59 puanda Manchester United takip ediyor. Manchester City, kalan 10 müsabakanın 5’ini kazanması halinde puanını 90’a çıkartacak ve şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. Manchester temsilcisi, ligde bu hafta Pazar günü Chelsea ile evinde karşılaşacak.

Ozan Buğra Koşar
 

 

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