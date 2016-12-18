Edinilen bilgiye göre Güney Kıbrıs’ın Baf Uluslararası Havalimanı’ndan İngiltere’nin Manchester şehrine gitmek üzere havalanan EasyJet havayollarının U21974 sefer sayılı uçağı Türkiye hava sahası üzerindeyken yolculardan biri aniden rahatsızlandı. Yolcunun, tansiyon düşmesine bağlı olarak nefes alıp vermekte zorlanması üzerine pilot en yakın meydan olan Atatürk Havalimanı’na acil iniş kararı aldı. Atatürk Havalimanı Hava Kontrol Kulesiyle irtibata geçen pilot iniş için izin istedi. Saat 17.45 sıralarında İstanbul’a inen uçağa gelen sağlık ekipleri rahatsızlanan yolcuya gerekli müdahaleyi yaptı.

Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sağlık sorununun giderilmesinin ardından uçak Manchester’a gitmek üzere akşam saatlerinde yeniden havalandı.