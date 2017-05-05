Diğer
Kategoriler

Manchester United, avantajı kaptı - Celta Vigo: 0 - Manchester United: 1

İngiliz ekibi Manchester United, UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı İspanyol temsilcisi Celta Vigo'yu 1-0 mağlup ederek rövanş için avantaj yakaladı.

Manchester United, avantajı kaptı - Celta Vigo: 0 - Manchester United: 1

05 Mayıs 2017 00:00

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İspanyol ekibi Celta Vigo, Estadio de Balaidos Stadyumu'nda İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı. 68. dakikada İngiliz ekibinin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Marcus Rashford şık bir vuruşla fileleri havalandırarak Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. İlerleyen dakikalarda iki takamın da atakları sonuçsuz kalınca Mourinho'nun öğrencileri sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İki takım arasında oynanacak rövanş mücadelesi 11 Mayıs Perşembe günü oynanacak. 

Etiketler: Celta Vigo, Manchester Unıted


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 25°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!