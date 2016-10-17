Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde sarı-lacivertli futbolcular basına kapalı olarak antrenman yaptı. Spot Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular rejenarasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 5’e2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.