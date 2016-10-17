Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Manchester United maçı hazırlıkları moralsiz başladı

Manchester United maçı hazırlıkları moralsiz başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. maçında deplasmanda oynayacağı Manchester United karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sarı lacivertli futbolcuların dünkü puan kaybı dolayısıyla moralsiz oldukları görüldü.

Manchester United maçı hazırlıkları moralsiz başladı

17 Ekim 2016 14:18

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Dirk Advocaat yönetiminde sarı-lacivertli futbolcular basına kapalı olarak antrenman yaptı. Spot Toto Süper Lig'in 7. haftasında dün akşam oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan futbolcular rejenarasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise koşu ve ısınma hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 5’e2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdü. Antrenman dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Manchester United maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Etiketler: fenerbahçe, Manchester Unıted


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!