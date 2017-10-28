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Manchester United, Tottenham’ı tek golle geçti

Manchester United, Premier Lig’in 10. haftasında evinde karşılaştığı Tottenham’ı Anthony Martial’ın golüyle 1-0 mağlup etti ve puanını 23’e çıkardı.

Manchester United, Tottenhamı tek golle geçti

28 Ekim 2017 16:43

Premier Lig'in 10. haftasında zirveyi ilgilendiren maçta Manchester United, Old Trafford’da Tottenham ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlik sona erdi. Manchester’da ikinci yarıda 70. dakikada Marcus Rashford’un yerine giren Anthony Martial, 81. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Manchester United, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mourinho'nun öğrencileri ayrıca evinde galibiyet ve gol yememe serisini de sürdürdü.
United, bu maçla birlikte ligdeki galibiyet sayısını 7’ye çıkarırken, Tottenham da 2. mağlubiyetini aldı.

Oğuzhan Ort 

 

 

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