Diğer
Kategoriler

Manchester United’dan Swansea’ye farklı tarife

Manchester United, Premier Lig’in ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Swansea City’i 4-0 mağlup etti ve ikide iki yaptı.

Manchester Uniteddan Swanseaye farklı tarife

19 Ağustos 2017 16:33

Manchester United, Premier Lig’de yeni sezona fırtına gibi başladı ve öyle devam ediyor. Ligin ilk haftasında evinde West Ham United ile mücadele eden Manchester ekibi, sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Kırmızılar, bu haftayı da aynı skoru Swansea City deplasmanında elde etti. Manchester’a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Eric Bailly, 81. dakikada Lukaku, 82 dakikada Pogba ve 84. dakikada Martial kaydetti. Lukaku, bu hafta attığı golle ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı.

Manchester United, gelecek hafta evinde Leicester City ile karşılaşacak.

Oğuzhan Ort

Etiketler: Manchester Unıted, Swansea


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç