Manchester United’dan Swansea’ye farklı tarife

Manchester United, Premier Lig’de yeni sezona fırtına gibi başladı ve öyle devam ediyor. Ligin ilk haftasında evinde West Ham United ile mücadele eden Manchester ekibi, sahadan 4-0 galip ayrılmıştı. Kırmızılar, bu haftayı da aynı skoru Swansea City deplasmanında elde etti. Manchester’a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Eric Bailly, 81. dakikada Lukaku, 82 dakikada Pogba ve 84. dakikada Martial kaydetti. Lukaku, bu hafta attığı golle ligdeki gol sayısını 3’e çıkardı.

Manchester United, gelecek hafta evinde Leicester City ile karşılaşacak.

Oğuzhan Ort