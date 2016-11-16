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Mandalina üreticileri dert küpü

Balıkesir’in Edremit körfezinde bu yıl da umduğunu bulamayan mandalina üreticileri kara kara düşünüyor.

Mandalina üreticileri dert küpü

16 Kasım 2016 13:36

Çiftçiten 30 ila 50 kuruştan alınan mandalina pazarda 1 liraya satılıyor. Üreticiler, bakım, işçilik ve nakliye gibi maliyetleri karşılamayan fiyatlar yüzünden mahsulü dalında bırakacaklarını, ancak ağaca zarar vermemesi için toplayarak pazarda kendilerinin satmaya başladıklarını söyledi. Tarla ile pazar fiyatları arasındaki uçurum olduğuna dikkat çeken 58 yaşındaki Fatma Şengür, “Malımızla rezil oluyoruz. Mandalinaları toplatmaya kalksak işçi yevmiyeleri 40 liradan başlıyor. Dalında bıraksak toprağa düştüğünde asidinden dolayı ağaca zarar veriyor. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Mahkulümüzü pazarda kendimiz satmaya çalışıyoruz. Geçen yıl da aynı durum ile karşı karşıya kaldık. Üreticiler bu yıl da mandalinalar dalında çürümeye bırakmayı düşünüyor” diye konuştu.

Bekir Terzioğlu

Etiketler: mandalina


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