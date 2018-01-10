Mandalina yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 35. kilometresinde Değirmendere köyü yakınlarında meydana geldi. Halil Kaplan idaresindeki mandalina yüklü 43 FR 670 plakalı kamyon Değirmendere köyü yakınlarına geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından sürücü ile Keşfi Orhan kamyon içerisinde sıkıştı. Yaralılar olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne bağlı Sivil Savunma ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakikalık bir uğraşın sonunda araçtan çıkarılarak 112 ambulanslarıyla çevre hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından kamyonun kasasındaki kilolarca mandalina ise çevreye saçıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Gökten Ceylan

