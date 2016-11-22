Edilen bilgiye göre, Mustafa Uzun yönetimindeki 46 P 7269 plakalı mandalina yüklü kamyonet, Adana-Kahramanmaraş karayolunun 125'inci kilometresinde arka lastiğinin patlaması sonucu takla atarak yoldan çıktı. Kazada, emniyet kemeri takmadıkları öğrenilen sürücü Mustafa Uzun, yanında bulunan Mustafa Çokat ve Ahmet Uzun yaralandı.

112 ekiplerinin kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar Türkoğlu Fizik Tedavi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Çakmak