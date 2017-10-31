Mandallama yöntemi ile kalp kapak hastalıklarına çözüm

İleri nefes darlığı şikâyetiyle Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne giden 75 yaşındaki Ayken Canavar'ın ileri derecede mitral kapak kaçağı oldu tespit edildi. İleri kalp yetmezliği olduğundan ameliyatının yüksek riskli olduğuna karar verildi ve hasta Mitral Kapak Mandallama Yöntemi ile tedavi edildi. Tedavi sonrası hemen ayağa kalktığını söyleyen Ayken Canavar, " Nefes alamıyordum. Tedavim çok güzel geçti. Nefes almanın ne olduğunu anladım. Şimdi rahat rahat uyuyabiliyorum" dedi.

"Hastaların hayat kalitesi artıyor"

Ayken Canavar'ın tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Mitral Kapak Mandallama Yöntemiyle ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Tıbben MitraClip dediğimiz zımbalama-mandallama yöntemi ileri derece mitral kapak kaçağı bulunan hastalarımıza uyguladığımız bir yöntemdir. Bu hastalar normalde cerrahi ameliyatı hak eden hastalardır. Ancak cerrahi risk yüksek ise bu yöntem kullanılıyor. Anjiyoda yapmış olduğumuz gibi yaklaşık bir, bir buçuk saat süren bir işlemle kasıktan girerek yetmezlik olan kapağı bir araya getiriyoruz. Yani bir zımba gibi işlemle kapakları birbirine ekliyoruz. Yuvarlak bir kapağı ortadan zımbalayarak sekiz şekline, iki yuvarlak haline getiriyoruz. Dolayısıyla kaçağı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu hastalar genellikle nefes darlığı, ileri derecede kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği şikâyetleriyle bize gelen hastalardır. Bu yöntemle hastaların geriye kaçan kan akımını yani kapak kaçağını tamamen ortadan kaldırmış oluyoruz. Sonunda hastanın nefes darlığı şikayetleri ciddi şekilde iyileşiyor. Hayat kalitesi artmış oluyor."

"Nefes alamama şikâyetleri tamamen ortadan kalktı"

İşlem sonrası hastanın nefes alamama şikayetinin ortadan kalktığını belirten Prof Dr. Ramazan Özdemir, "Ayken hanım kalp yetmezliği olan bir hasta. Kalbin kasılma gücü yüzde 25-30'larda idi. İleri derecede mitral kapak dediğimiz kapak kaçağı vardı. Daha önce hastamızı 3-4 sefer yatırdık. İlaç tedavisiyle iyileştirmeye çalıştık fakat bir derece iyileşiyor, eve gönderdiğimizde 2-3 gün içerisinde tekrar fenalaşarak, akciğer ödemi ile hastaneye geliyordu. Hastamızı cerrahi konseye çıkardık. Cerrahlarla bir araya gelerek konuştuk. Ameliyat riskinin yüksek olduğunu söylediler. Elimizde tek bir çare kaldı. Biz de Mitral Kapak Mandallama yöntemini kullandık. Yaklaşık bir buçuk süren bir işlemdi. Hasta işlemden hemen sonra rahatladığını hissediyordu. Nefes alamama şikâyetleri tamamen ortadan kalktı. Kapaktaki 3-4 derece kaçağı neredeyse 0-1 arasına indiriyoruz. Kaçağın kalkmasıyla birlikte iyileştiğini görüyoruz. Bugün üçüncü günü ve taburcu edeceğiz. Zor bir yöntem, belli merkezlerde yapılan bir yöntem. Hastanemizde başarıyla gerçekleştirdik" diye konuştu.

"Nefes almanın ne olduğunu anladım"

Mitral Kapak Mandallama yöntemiyle tedavi olan 75 yaşındaki Ayken Canavar, " 3 Ocak tarihinde nefes alamıyordum, yarı ölü vaziyette buraya geldim. Uzun süre yoğun bakımda kaldım. Solunum yollarında sorunlar vardı. Nefes alamıyordum. Hocamız oğluma anneni ancak bu yöntemle kurtarabiliriz demiş. Annem kurtulsun da ne olursa olsun diyerek oğlum gözünü kırpmadan kabul etmiş. Tedavim çok güzel geçti. İşlem sonrası hemen sonra ayağa kalktım. O anda nefes almanın ne olduğunu anladım. Çok rahat nefes alabildim. Sırt üstü hiç yatamıyordum, uyuyamıyordum. Şimdi rahat rahat uyuyabiliyorum, sırt üstü, yan yatabiliyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

