Yangının çıkış sebebini araştıran Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda bölgede dolaşan 3 kişinin kimliklerini tespit etti.

Yaşları 14 ile 16 arasında olan 3 çocuk ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Çocukların verdikleri ilk ifadede, sucuk pişirmek için ateş yaktıklarını ayrılmak üzere iken birden alevlerin büyüdüğünü ve söndüremediklerini söyledikleri öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ateş yakılan yerde balta, testere, bıçak ve tel buldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cihat Cura

MUĞLA