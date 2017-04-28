Mangalcılar, az kalsın 500 yıllık camiyi yakacaktı!

İstanbul Eyüp’te 16. Yüzyılda inşa edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışması yürütülen Kaptan paşa Cami’nin avlusunda yangın çıktı. İddiaya göre, dün sabah saatlerinde restorasyon alanı dışında kimliği belirlenemeyen kişilerin yaktığı mangal sonucu başlayan yangın, kısa sürede caminin avlusunda bulunan depoya sıçradı. Alev alan depoda çeşitli yapı malzemeleri ve makinelerin yanı sıra restorasyon amacıyla avluda koruma altına alınan tarihi cami kapıları da yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken cami çevresindeki ağaçlara yerleştirilen kuş yuvaları alevler içinde kaldı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan müdahale ile yangın, camiye sıçramadan durduruldu.

Proje Sorumlusu Kadir Berk yaptığı açıklamada ucuz atlattıklarını ifade ederek “Dün sabah saatlerinde burada bir yangın söz konusu oldu. Yangın bizim koruma sacımızın dışında kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılan ateş sonucu ve ateşin içeriye sirayet etmesi sonucu meydana geldi. Depomuz var. Depomuza sıçramış. Sadece depomuz yandı. Binamızda herhangi bir sıkıntı oluşmadı. Şükürler olsun ucuz atlattık” dedi.

“Yaklaşık 50 bin TL civarında hasar söz konusu olmuştur”

Yangının meydana getirdiği hasarı ifade eden Berk “Çeşitli yapı malzemeleri, el aletleri, makineler filan vardı. Tabi parasal olarak bir önemi yok. Var ama yok. Asıl eski eser caminin kapıları vardı. Maalesef bunları yitirdik. Üzücü olan bu. Yaklaşık 50 bin TL civarında hasar söz konusu olmuştur” ifadelerini kullandı.

“İtfaiye, ateşin dışarıda yakıldığını ve dışarıdan içeriye sıçrattığını belirledi”

Mangalcılar tarafında yakılmış olabileceğini dile getiren proje sorumlusu Berk, “Yangın maalesef bilinçsiz insanların koruma sacının dışında ateş yakmasıyla meydana gelmiş. Muhtemelen ya mangal ateşi. Havalar ısındı. İnsanlar burada mangal yapıyor veya sabaha doğru bilinçsiz insanlar ısınmak amacıyla ateş yakmışlardır. Bilemiyoruz. İtfaiye belirledi. Ateşin dışarıda yakıldığını, dışarıdan içeriye sıçrattığını itfaiye belirlemişti” şeklinde konuştu.

“Allah'a şükürler olsun ateş sıçramadı”

1600’lü yılların sonunda yapılmış bir cami olduğunu ifade eden proje sorumlusu Berk, ”Güzel bir cami. Taş bir yapıdır. İçerisinde ahşap bir kubbe ve tuval bezlerine işlenmiş motifler, bezemeler vardır. Allah'a şükürler olsun ateş sıçramadı. Zaten yeteri kadar içeride tedbirlerimiz var. Henüz çalışmalarımız başlamamıştı” dedi.

Mahalle esnafı Osman Uslu ” Baktık. Alevler çıkmıştı. Ben buranın esnafıyım. Alevler çıktığı zaman 110’u aradım. Benden önce de bir arkadaş aramış. Yangın baya büyüdü. Söndürmek için 5 tane araba geldi. Alevlerin yüksekliği ağaçtan belli oluyor. İtfaiye geldikten sonra yaklaşık 10 dakika daha devam etti. Sonrasında hızı kesildi” dedi.

Çıkan yangının ardından restorasyonu yapan firma yetkilileri yangını çıkaranların bulunması için polise gitti ve savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polis, yangını çıkartan şüpheli ya da şüphelileri arıyor.

Caner Sönmez

