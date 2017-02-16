AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in istifasını sunduğunu söyledi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mersinli, “Manisa’nın Soma ilçesinde siyaset bilimci sıfatıyla katıldığı programda talihsiz söylemlerde bulunan ve istifasını istediğimiz İl Başkan Yardımcımız Ozan Erdem, bugün partimize gelerek istifasını sunmuştur. Sayın Erdem’in konferansta yaptığı konuşma partimizin görüşlerini kesinlikle yansıtmadığı gibi bu söylemler üzerinden partimizi yıpratmayı ve halkı yanlış yönlendirmeyi düşünen malum çevreler de hedefine asla ulaşamayacaktır. AK Parti kurulduğu günden bu yana demokratik toplumların ön koşulu olan düşünme özgürlüğü konusunda diğer tüm siyasi partilere örnek olacak tutumunu hep korumuştur. Toplumu geren söylemlerden uzak duracağımızı bir kez daha vurgularken, bu zamana kadar halkın görüşü dışında başka hiçbir anlayışı düstur edinmeyen partimiz, anayasa halk oylamasında da halkımıza sonuna kadar güvenmektedir” dedi.

AK Partili Erdem ne demişti?

AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, dün AK Parti Soma İlçe Gençlik Kolları tarafından Soma Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen “Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi” konulu konferansta yaptığı konuşmada referandumla ilgili olarak, “Size tek bir benzetme yapayım. Eğer yüzde 50’yi geçemezsek ve bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazır olun. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” ifadelerini kullanmıştı.

Önder Aydın