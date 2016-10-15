T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre bugün ilk olarak saat 05.49’da 38.9273 enlem ve 27.743 boylamda (Ballıca, Hamidiye Bünyan Osmaniye Mahalleleri çevresi) 6.92 km derinlikte 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu depremin hemen 2 dakika ardından yine saat 05.51’de yine aynı enlem ve boylamda yerin 5.25 km derinliğinde bu defa 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Bu iki depremin hemen ardından yine aynı bölgede saat 06.02’de 18 km derinlikte 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.

12 Eylül 2016 Pazartesi günü 4.6 şiddetinde meydana gelen depremin ardından bugüne kadar yaklaşık 1000 deprem meydana gelirken 4 ve üzerinde 7, 3 ile 4 arasındaki şiddetinde 29 deprem meydana geldi.

Korkutan depremlerin ardından herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken özellikle vatandaşların korkusu sosyal medyaya yansıdı. Sosyal medyada vatandaşlar sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremin ardından; “#Akhisar 10 dakikada 4 #deprem ve mide bulantısı, baş dönmesi, kaçan uyku... Allah beterinden saklasın yine de, geçmiş olsun #Ballıca’ya da!” “#Günaydın ! #Manisa / #Akhisar’ da 4 şiddedinde arka arkaya #deprem olmuş #İzmir çevresinde etkili hissedildiği söyleniyor ? Geçm. Ols.” Korkutucuydu, hem de dört kere.” “Alarm kurmana gerek yok! Depremler uyandıyor zaten.” “Depremle uyandık günaydın Akhisar” “Akhisar yine sağlam sallanıyor.. Resmen uykumu da salladı...” “Salihli böyle sallandıysa kim bilir akhisar nasıldır” yorumları yapıldı.