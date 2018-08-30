Manisa BBSK'ye altyapıdan yeni transfer

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapıya verdiği önemin meyvelerini almaya başladı. Geçtiğimiz sezon A takımla birlikte idmanlara çıkmaya başlayan Mehmet Uysal ile profesyonel sözleşme imzalayan Manisa Büyükşehir Belediyespor’da büyük bir gurur yaşandı. Afyon kampının en fazla gelişim gösteren futbolcularından birisi olan Mehmet Uysal’la, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde profesyonel sözleşme imzalanırken, imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan, yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda futbol altyapı sorumlusu Özcan Nalbantlar’da hazır bulundu.

Göreve geldikleri günden bu yana altyapıya büyük önem verdiklerini söyleyen Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, “Bugün kulübümüz için çok önemli günlerinden birini yaşıyoruz. Altyapıdan, A takımımıza futbolcu kazandırmak en büyük hedeflerimizden bir tanesiydi. Gerçekten çok mutluyuz. Çok yetenekli bir kardeşimizle profesyonel sözleşme imzalıyoruz. Kendisi umarım uzun yıllar kulübümüze başarıyla hizmet edecektir. Mehmet Uysal kardeşimize önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum. Kendisi yetenekli bir futbolcu. Başarılı olacağına inanıyoruz açıkçası. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi altyapımızdan A takıma oyuncu çıkarmak. Bunun içinde ilk adımları atmaya başladık. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Yaptığımız yatırımların meyvesini almaya başladık. İnşallah A takımda forma giyen genç futbolcularımızın sayısı artacak” diye konuştu.

Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninden sonra açıklamalarda bulunan yönetim kurulu üyesi ve futbol altyapı sorumlusu Özcan Nalbantlar, “Daha öncede altyapımızdan Harun kardeşimiz A takıma yükselmiş ve kendisiyle profesyonel sözleşme imzalamıştık. Şimdi de Mehmet Uysal’la profesyonel sözleşme imzalıyoruz. Bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. Mehmet Uysal, Türk futbolunun önemli golcülerinden biri olacak. Bunun için tabi ki öncelikle çok çalışması gerekiyor. Mehmet Uysal kardeşimizin A takımda da adından başarıyla söz ettireceğine inanıyoruz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altyapısından yetişen ve profesyonel sözleşmeye imza atan Mehmet Uysal ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, “Öncelikle başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere kulüp başkanımız Mevlüt Aktan ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un altyapısında çok iyi imkanlar sunuldu bize. Çok iyi imkanlarda ve şartlarda çalıştık. Allah bana bir şans verdi. Bende bu şansı iyi kullanmak istiyorum. Bence herkesin değerlendirmesi gereken bir şans. Bende bu şansı değerlendirmek için elimden gelenin çok daha fazlasını yapacağım ve çalışacağım. Hedefim Manisa Büyükşehir Belediyespor’da çok iyi başarılara imza atmak ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’la çok iyi yerlerde yükselmek” diye konuştu.